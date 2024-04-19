الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصابان فى حادث تصادم 3 سيارات بالتجمع

سيارات الاسعاف لنقل
سيارات الاسعاف لنقل المصابين

أُصيب شخصان إثر حادث تصادم 3 سيارات بشارع التسعين بمنطقة التجمع، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

والبداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي واشتعال السيارة في أحدهما فى التجمع.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتمت السيطرة على الحريق وأسفر عنه إصابة شخصين، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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