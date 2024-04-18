رفع آثار حادث تصادم بين سيارتين أعلى دائري الهرم

وقع مساء اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائرى عند وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى منطقة ترسا، دون إصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما “ميكروباص” أعلى وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى ترسا.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبالفحص تبين أيضا خروج السيارة الميكروباص من أعلى الدائرى، وتم توجيه الإسعاف وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ اللازم، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من سحب الميكروباص، وتبين أن الحادث نتج عن تصادم ميكروباص وسيارة آخرى بسبب السرعة الزائدة.