الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رفع آثار حادث تصادم بين سيارتين أعلى دائري الهرم

ارشيفية
ارشيفية

وقع مساء اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائرى عند وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى منطقة ترسا، دون إصابات.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما “ميكروباص” أعلى وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى ترسا.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبالفحص تبين أيضا خروج السيارة الميكروباص من أعلى الدائرى، وتم توجيه الإسعاف وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ اللازم، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من سحب الميكروباص، وتبين أن الحادث نتج عن تصادم ميكروباص وسيارة آخرى بسبب السرعة الزائدة.

كوبري ترسا سيارة ميكروباص الطريق الدائري وصلة المريوطية الأجهزة الأمنية حوادث الدستور

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