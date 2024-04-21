الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - السويس

حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص

 وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة - السويس"، أسفر عن اصابة 17 شخصًا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وتم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

البداية بتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة السويس قبل كمين الكيلو 109 اتجاه السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

أرسل مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، سيارات الإسعاف من نقاط التمركز القريبة إلى موقع الحادث لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة بأن السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات وراء الحادث انقلاب السيارة التي حملت ركاب عائدين من محافظة سوهاج إلى السويس.

وذكرمصدر طبي بمجمع السويس، أن الإصابات ما بين متوسطة وخطرة، وتنوعت بين سحجات وكدمات وكسور في الأطراف، ونزيف داخلي من آثر الارتطام داخل السيارة، وكسور بالعمود الفقري.

ويخضع المصابون للفحص الطبي والتشخيص قبل توزيعهم على الأقسام الداخلية لتلقي العلاج، مع تجهيز الحالات الحرجة للخضوع لعمليات جراحية بشكل عاجل.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين

حادث انقلاب سيارة ميكروباص القاهرة السويس كدمات وسحجات كسور وجروح

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