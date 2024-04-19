إصابة شخصين فى حادث تصادم 3 سيارات بالتجمع الأول

رفعت أوناش المرور آثار حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بشارع التسعين بمنطقة التجمع الأول بـ القاهرة، والذي أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بـ القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات أثناء سيرها بالطريق بشارع التسعين بمنطقة التجمع الأول وتبين بوقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي واشتعال النيران بأحدهم نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.