بعد إصابة 14 شخصًا.. رفع أثار حادث انقلاب "ميكروباص" جنوب الجيزة

أصيب 14 شخصًا -حتى الآن- في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب الجيزة، مساء الخميس وتم الدفع باوناش المرور لرفع أثار الحادث.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى طريق الكريمات بعد نفق الودي بـ3 كيلو مترات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث، وتبين بالفحص المبدئي أن ميكروباص انحرف عن مساره ما أدى إلا انقلابه وسقوط 14 مصابا نقلوا لأقرب مستشفى.