إصابة 3 فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالمنيا

وقع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة المنيا، أسفر عن اصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.