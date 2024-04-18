مصرع شاب فى حادث دراجة نارية بمدخل محلة مرحوم

أمرت نيابة مركز طنطا بتسليم جثمان شاب إلى ذويه بعد وفاته في حادث دراجة نارية في مدخل محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في حادث دراجة نارية على طريق مدخل محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة المستشفى، وتبين أن الشاب يدعى مصطفى السيد أبوزيد، وهو من سكان قرية منيل الهويشات التابعة للمركز.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.