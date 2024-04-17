النيابة تكشف "الحيلة الشيطانية".. مرتكب المذبحة الأسرية بكفر الزيات يمثل جريمته

يعاين رجال النيابة العامة مسرح جريمة قرية ابيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واصطحب العقيد أحمد الهرميل رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، المتهم إلى مسرح الجريمة وسط تشديدات أمنية.



وعلمت "الدستور" أن المتهم حاول التظاهر بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة، لكن رجال المباحث اكتشفوا الحيلة، واستكمل المتهم تصوير المعاينة بحضور وكلاء نيابة كفر الزيات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بوقوع جريمة.

معاينة النيابة

وتبين من المعاينة الأولية وسؤال أحد أفراد أسرة العراقي التي شهدت الواقعة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم "محمود. ا" 40 سنة، وشقيقة الأكبر "مصطفى. ا" 72 سنة، والذي حاول تهدئة شقيقه الأصغر المتهم وتوجيه النصح والإرشاد له، إلا أن المتهم لم يستمع لنصائح شقيقه الأكبر وأحضر "سنجة" وتعدى عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه مما أدى إلى وفاته، وأثناء ذلك حاول

كلا من "أحمد" و"محمد" نجلي المجني عليه إنقاذ والدهما من بين يدي عمهم المتهم.



وأضاف الشهود، أن المتهم تعدى عليهما بالضرب أيضًا بواسطة السلاح الأبيض، مما أدى إلى وفاة "أحمد العراقي" ٣٣ سنة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من جروح قطعية ونزيف حاد وإصابة شقيقه الآخر "محمد" ٣٥ سنة، نجار مسلح بجروح قطعية خطيرة، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة لمحاولة إسعافه.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام وطنطا الجامعي، ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة للجثتين وإعداد تقرير بذلك تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن والتحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الحادث واستمرار التحقيقات.