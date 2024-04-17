محافظ الغربية يوجه بالبدء في أعمال رصف طريق الشين قطور غدا

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مع رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مدير مديرية الإسكان والطرق بالمحافظة، مدير عام شركة غاز مصر بالغربية،ورئيس مركز ومدينة قطور لتذليل كافة المعوقات الخاصة بالمرافق لرصف طريق الشين قطور.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بالبدء في أعمال الرصف بالطريق أعتبارًا من صباح غدٍ الخميس.

وأشار “رحمي” إلى أن رصف طريق الشين قطور يأتي نظرا لسوء الحالة المتردية له ولأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له بطول 8 كم ومنعا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات.

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير وأعمال توريد القمح

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة جولاتة الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة المحلة الكبرى في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بإنشاء كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا والذي سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

“رحمي” يتفقد مركز تجميع الألبان

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مركز تجميع الألبان، والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة(استقبال اللبن،محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط،محطة البسترة،معمل، مكاتب إدارية ،ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف،غلايات بخار،مبردات)، لافتا أن الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء المبنى الجديد لمجلس مدينة المحلة، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.