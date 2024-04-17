الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زوجة فقيد الشباب بمذبحة أبيار: كان لا يفارق نجلته الرضيعة لشعوره باقتراب أجله

جانب من الحادث
جانب من الحادث

عبرت  أمل.م زوجة الشاب الذى لقى مصرعه فى المذبحة العائلية التى شهدتها قرية أبيار بمركز كفرالزيات عن حزنها الشديد لفقدان زوجها الشاب الذى لم يتجاوز 32 عامًا الذى ترك طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها شهرين.

وأضافت الزوجة، أنه كان لا يترك المنزل منذ ولادة طفلته الأولى إلا قليلًا لارتباطه الشديد بها وكأنه كان يشعر بأنه لن يعيش طويلًا.

وناشدت الزوجة، أن يتم تحويل المتهم سريعًا إلى محاكمة عادلة حتى يشفى غليلنا بعد أن فقدنا الزوج والحبيب.

شاب عاطل يقدم  على قتل شقيقه الأكبر  ونجليه بواسطة سلاح أبيض 

وكانت  قرية أبيار التابعة  لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، شهدت جريمة بشعة، حينما أقدم شاب عاطل على قتل شقيقه الأكبر المسن ونجليه بواسطة سلاح أبيض "سنجة"، ما أدى إلى وفاة شقيقه ونجله ونقل نجل شقيقه الثاني في حالة خطرة للمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة  كفرالزيات بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل بقرية أبيار التابعة لدائرة المركز ووفاة اثنين وإصابة ثالث وجميعهم من أسرة واحدة وتم نقلهم للمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ  وتبين من المعاينة الأولية وسؤال أحد أفراد أسرة الذي شهد الواقعة  أقر بنشوب مشادة كلامية بين المتهم  ويدعى "محمود.ا"  ٤٠  عامًا  وشقيقه الأكبر ويدعى "مصطفى. ا"  ٧٢ عامًا والذي حاول تهدئة شقيقه الأصغر المتهم وتوجيه النصح والإرشاد له ، إلا أن المتهم قام بعدم الاستماع لنصائح شقيقه الأكبر المسن وقام بإحضار سلاح أبيض سنجة والتعدي عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه ما أدى إلى وفاته وأثناء ذلك حاول كل من  أحمد  ومحمد نجلي المجني عليه إنقاذ والدهما من بين يدي عمهما  المتهم، إلا أنه قام بالتعدي عليهما بالضرب أيضًا بواسطة السلاح الأبيض ما أدى إلى وفاة أحمد العراقي ٣٣ عامًا متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من جروح قطعية ونزيف حاد وإصابة شقيقه الآخر محمد  ٣٥ عامًا نجار مسلح بجروح قطعية خطيرة وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة  لمحاولة إسعافه.
وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام وطنطا الجامعي  ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث.
وتم تحرير محضر  بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

زوجة الشاب الذى لقى مصرعه المذبحة العائلية قرية ابيار لفقدان زوجها ترك طفلة صغيرة جريمة بشعة

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