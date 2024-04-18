حبس عاطل 4 أيام لقيامه بمجزرة عائلية بقرية آبيار بالغربية

قررت نيابة كفر الزيات حبس عاطل لاتهامه بقتل أسرته بقرية آبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.



وكانت قرية آبيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قد شهدت جريمة بشعة حينما أقدم شاب عاطل على قتل شقيقه الأكبر المسن ونجليه بواسطة سلاح أبيض سنجه مما أدى إلى وفاة شقيقه ونجله ونقل نجل شقيقه الثاني في حالة خطرة للمستشفى.

جريمة قتل بقرية آبيار التابعة لدائرة المركز ووفاة اثنين وإصابة ثالث

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل بقرية ابيار التابعة لدائرة المركز ووفاة اثنين وإصابة ثالث وجميعهم من أسرة واحدة وتم نقلهم للمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من المعاينة الأولية وسؤال أحد أفراد أسرة العراقي التي شهدت الواقعة نشوب مشادة كلامية بين المتهم ويدعى "محمود.ا ٤٠ عاما وشقيقة الأكبر ويدعى "مصطفى. ا ٧٢ عاما والذي حاول تهدئة شقيقه الأصغر المتهم وتوجيه النصح والإرشاد له، إلا أن المتهم قام بعدم الاستماع لنصائح شقيقه الأكبر المسن وقام بإحضار سلاح أبيض سنجه والتعدي عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه مما أدى إلى وفاته وأثناء ذلك حاول

كلا من أحمد " و"محمد " نجلي المجني عليه إنقاذ والدهم من بين يدي عمهم المتهم، الا انه قام بالتعدي عليهما بالضرب أيضا بواسطة السلاح الأبيض مما أدى إلى وفاة أحمد العراقي ٣٣ عام متأثرا بالاصابات التي لحقت به من جروح قطعية ونزيف حاد وإصابة شقيقه الآخر محمد ٣٥ عام نجار مسلح بجروح قطعية خطيرة وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة لمحاولة إسعافه .



وتم نقل الجثتين الي مشرحة مستشفى كفرالزيات العام وطنطا الجامعي ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث.



وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة للجثتين وإعداد تقرير بذلك تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن والتحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الحادث واستمرار التحقيقات.