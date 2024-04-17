الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل فى اتهامه بقتل سيدة وسرقتها بالبساتين

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت جهات التحقيق حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل سيدة وسرقتها بالبساتين، كما صرحت بدفن جثة المجني عليها.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل عقار بدائرة قسم البساتين، وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا مقيمًا بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية والهاتف المحمول" المستولى عليها" والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

حبس عاطل قتل سيدة البساتين دفن جثة إخفاء المسروقات حوادث الدستور

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