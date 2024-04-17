حبس 3 أشخاص بتهمة التعدى على طالبين وسرقتهما بالإكراه فى أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر بحبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على طالبين وسرقتهما بالإكراه في أكتوبر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالبين مصابين بجروح وكدمات يتهمان 3 أشخاص مجهولين لديهم بسرقتهم بالإكراه، والتعدي عليهم بالضرب خلال سيرهم بالطريق العام بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.