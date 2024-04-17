الأربعاء 17 أبريل 2024
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حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة التعدى على طالبين وسرقتهما بالإكراه فى أكتوبر

جريدة الدستور

أمرت نيابة أكتوبر بحبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على طالبين وسرقتهما بالإكراه في أكتوبر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طالبين مصابين بجروح وكدمات يتهمان 3 أشخاص مجهولين لديهم بسرقتهم بالإكراه، والتعدي عليهم بالضرب خلال سيرهم بالطريق العام بمدينة 6 أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة أكتوبر حبس 3 اشخاص تهمة التعدي الاكراه أكتوبر أمن الجيزة النيابة العامة

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