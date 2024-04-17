تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة مبلغ مالي من صاحب مصنع بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي من صاحب مصنع بمنطقة السلام.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بقيام شخصين بخطف حقيبة داخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) منن صاحب مصنع بدائرة القسم ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية