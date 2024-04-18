الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة ألقت بنفسها فى النيل بالدقهلية

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، اليوم الأربعاء، بعدما قفز من أعلى كوبرى طلخا في الدقهلية، حينما شاهد فتاه تلقي نفسها محاولًا إنقاذها، وجرى استخراج جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري، والفتاة على قيد الحياة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ الأهالي برؤيتهم فتاة تلقي بنفسها من أعلى كوبرى طلخا وقيام شابين بملاحقتها من أجل إنقاذ حياتها.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام فتاة في العقد الثاني من عمرها، مقيمة قرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، بإلقاء نفسها في المياه، ولحاق شابين بها من أجل إنقاذها، وتمكن أحدهما من إنقاذها فيما اختفى الثاني في المياه.

وجرى تمشيط مياه نهر النيل بواسطة قوات الانقاذ النهرى بمحافظة الدقهلية حتى جرى العثور على جثمان الشاب، وتبين أنه يدعى يوسف عماد الدين خليل غبريال، مقيم شارع الجامع بمدينة السلام نطاق قسم ثان المنصورة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، واصطحاب الفتاة إلى قسم شرطة أول المنصورة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مياه نهر النيل كوبري طلخا الدقهلية قوات الانقاذ النهري مصرع شاب

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