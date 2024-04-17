طبيب يتهم مدير مستشفى المنصورة الجامعى بالتعدى عليه بالضرب

حرر طبيب مقيم بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المنصورة الجامعي، محضرًا بنقطة شرطة المستشفى اتهم فيه د.حسام غازي، مدير مستشفى المنصورة الجامعي بالتعدي عليه بالضرب داخل مكتبه.

وقال الطبيب أحمد عصام، طبيب مقيم بالمستشفى، إنه فوجئ خلال مباشرة عمله بقسم الأنف والأذن والحنجرة بأحد أفراد الأمن يطلب سرعة حضوره إلى مكتب مدير المستشفى وفور وصوله طلبت السكرتارية هواتفه المحمولة ومنع اصطحابها خلال لقائه بمدير المستشفى.

أضاف الطبيب، فوجئت بمدير المستشفى فور دخولي يوجه لي السباب ويعتدي عليّ بالضرب وحاولت التعرف على أسباب ذلك، لكن قام بطردي من مكتبه بعد التعدي عليّ.

أشار الطبيب إلى أنه فور خروجه قام بالاتصال بوالده بعد أن تحصل على هاتفه المحمول من مكتب السكرتارية ليفاجأ بمدير المستشفى يخرج مرة أخرى ويقوم بسحب الهاتف وتوجيه السباب لي مع والدي الذي طالبه بالهدوء، إلا أنه أغلق الهاتف فى وجه والدي.

كما أشار إلى أنه توجه إلى مكتب رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر، لتحرير مذكرة للتحقيق فى الواقعة.

من جانبه نفي د.حسام غازي، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، حدوث الواقعة، مشيرًا إلى أنه أستاذ جامعي وعضو هيئة تدريس بكلية الطب ولا يمكن أن يقوم بتلك الأفعال الخارجة عن القانون.

وأضاف مدير مستشفى المنصورة الجامعي، أن الطبيب الذي تقدم بالشكوى دائم افتعال المشكلات وسبق له أن قام بالادعاء لدى سكرتارية قسم الجراحة منذ فترة بأن يمحو له الغياب بناء على توصية مني بذلك من أجل أن يحضر امتحان مادة "الجراحة" ورغم أن ذلك لم يحدث مني إطلاقًا لم توجه له النقد، ووجهت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة لمنع تكرارها.

محافظ الدقهلية: تنفيذ منظومة جمع القمامة من المنبع

والتقى د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، باللواء أشرف عارف، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة انفيروماستر ومحمد حسنين، العضو المنتدب لشركة انفيروماستر إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات والاستشارات البيئية، وذلك بحضور الأستاذ محمد محمد حمص، مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والأستاذ إبراهيم محمد إبراهيم، وكيل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتورة هدير محمد فريد، مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتور مي سمير عبدالمجيد، مدير إدارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مقترح ودراسة الجدوى لتقديم خدمات الجمع السكني للمخلفات البلدية وخدمات النظافة وكنس الشوارع بمحافظة الدقهلية وذلك تزامنًا مع بدء تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 بشأن تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة حرصًا من المحافظة على تكامل منظومة إدارة المخلفات البلدية على أرض المحافظة بكافة مراحلها وتفعيل خدمات الجمع السكني للقمامة.

وتناول المحافظ، خلال اللقاء، جهود المحافظة فى مجال خدمات النظافة،خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة وفي هذا الإطار وجه "مختار" بدعوة جميع الشركات الكبري المتخصصة في مجال الجمع السكني والنظافة والخدمات البيئية وذلك للاستماع الجيد والتعرف علي إمكانية تلك الشركات والخطط الاستراتيجية للنهوض بمستوي النظافة العامة على مستوى المراكز والمدن والأحياء من خلال التقدم بالدراسات اللازمة التي تمكنها من تقديم خدمات النظافة بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك تمهيدًا لقيام المحافظة باتخاذ إجراءات طرح مناقصة لأعمال النظافة والجمع السكني وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.