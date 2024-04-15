الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على نجار أطلق النار على نفسه بالخطأ فى الدقهلية

حبس
حبس

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط نجار موبيليا مقيم قرية نجير التابعة للمركز وذلك بعدما أصاب نفسه بعيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتيجة عبثه بالسلاح مما تسبب فى إصابته بجرح متهتك بالساق ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى شربين العام بوصول"عمار.أ.س"،17 عاما، نجار موبيليا ومقيم قرية نجير دائرة المركز، مصابا بجرح متهتك أسفل الركبة اليسرى.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى وبسؤال المصاب قرر أنه أحدث إصابته بنفسه عن طريق الخطأ، حال عبثه بسلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته وأرشد عنه وجرى ضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس دكرنس الدقهلية قرية نجير

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