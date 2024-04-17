"المخدرات" وراء المذبحة الأسرية في كفر الزيات

كشفت تحريات مباحث كفر الزيات، أن مرتكب المذبحة الأسرية في قرية ابيار، اليوم الأربعاء، يتعاطى المخدرات منذ فترة كبيرة، وأنه يعمل نقاش.

وكانت قرية ابيار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، شهدت جريمة بشعة، حينما أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر ونجليه بسلاح أبيض "سنجة" مما أدى إلى وفاة شقيقه ونجله ونقل نجل شقيقه الثاني في حالة خطرة للمستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بورود بلاغ بوقوع جريمة.

معاينة النيابة

وتبين من المعاينة الأولية وسؤال أحد أفراد أسرة العراقي التي شهدت الواقعة، نشوب مشادة كلامية بين المتهم "محمود. ا" 40 سنة، وشقيقة الأكبر "مصطفى. ا" 72 سنة، والذي حاول تهدئة شقيقه الأصغر المتهم وتوجيه النصح والإرشاد له، إلا أن المتهم لم يستمع لنصائح شقيقه الأكبر وأحضر "سنجة" وتعدى عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه مما أدى إلى وفاته، وأثناء ذلك حاول

كلا من "أحمد" و"محمد" نجلي المجني عليه إنقاذ والدهما من بين يدي عمهم المتهم.



وأضاف الشهود، أن المتهم تعدى عليهما بالضرب أيضًا بواسطة السلاح الأبيض، مما أدى إلى وفاة "أحمد العراقي" ٣٣ سنة، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به من جروح قطعية ونزيف حاد وإصابة شقيقه الآخر "محمد" ٣٥ سنة، نجار مسلح بجروح قطعية خطيرة، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة لمحاولة إسعافه.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام وطنطا الجامعي، ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة للجثتين وإعداد تقرير بذلك تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن والتحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الحادث واستمرار التحقيقات.