الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يبحث مع مديري الإدارات آليات نقل المخلفات للمدفن الصحي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة آلية نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي والكميات المنقولة المتواجدة حاليا بدفرة والمحلة. 

حضر الاجتماع كل من المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، نائب رئيس مركز ومدينة المحلة، مدير إدارة المخلفات الصلبة، مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

جاء ذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

 

اهتمام بالغ بملف النظافة 

 

وناقش المحافظ، آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

كما ناقش المحافظ آلية تشغيل مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة لاستيعاب أكبر كمية من التدوير ونقل المرفوضات للمدفن الصحي بالسادات بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة وصيانة أسطول النقل بطنطا والمحلة فضلا عن متابعة متعهدي القمامة بالقرى وعمل مستهدف يومي للنقل للسادات.
ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة بعرض تقرير يومي عن نقل المرفوضات اليومية لمدينة السادات.


جولة مفاجئة لـ “رحمي” بـ 3 شون في كفر الزيات 

 

وأجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة عملية تسليم الأقماح والتي بدأت امس الإثنين 15 أبريل، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والشون بكفر الزيات للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

آلية نقل المخلفات للمدفن الصحي ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت توفير بيئة حضارية ونقل المرفوضات للمدفن الصحي

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