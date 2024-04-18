التحقيق في حادث العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بالمنيا

بدأت أجهزة التحقيق بالمنيا تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة مسنة داخل منزلها بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا.

كما أمرت باستعجال التحريات الأولية حول الواقعة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث واخطار الطب الشرعي لإعداد تقريره حول وجود شبهة جنائية من عدمه.

بداية أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنطقة أبوهلال في ظروف غامضة.

إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة ص. خ 70 عاما داخل منزلها في حي أبوهلال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.