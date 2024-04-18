رفع آثار حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة الصحراوى

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور الضبعة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 5 اشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.