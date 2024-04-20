محافظ أسوان يزور مركز شباب أبو الريش

وسط أجواء من الفرحة، وإطلاق الزغاريد من السيدات المستفيدات من برامج الشمول المالى للمجلس القومى للمرأة، قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمركز شباب أبو الريش لمشاهدة الخدمات المتنوعة المقدمة للمرأة الأسوانية داخل قرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " من خلال تنفيذ برامج مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى للشمول المالى.

رافق محافظ أسوان كلا من: الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الإتحاد الأوربى فى مصر، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ إتفاقية المشاركة المصرية والإتحاد الأوربى، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالمحافظة ب

خدمات متنوعة بمركز شباب أبو الريش

وشهد المحافظ ومرافقيه الفقرات المتنوعة التى تم تقديمها، والتى تضمنت فيديو تعريفى حول التجربة الفعلية وأول عملية إدخار رقمى، وجلسات المحاكاة الحية للسيدات المستفيدات من برنامج" تحويشة"، فضلًا عن تنفيذ جلسة إدخار رقمية، وجلسة تنمية قدرات السيدات، مع عرض فيديو عن قصص النجاح، ومسرحية رشيدة وفصيلة، علاوة على تفقد المحاكاة البنكية " تحويشة".

فيما استعرضت الدكتورة إنجى اليمانى المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالى الجهود التى يتم تنفيذها داخل قرى محافظة أسوان لدعم وتمكين المرأة الأسوانية من خلال تعريفهم بالمشروعات الإبتكارية، وكيفية التعامل مع البنوك الشريكة، وتدريبهن على إستخدام ماكينات ATM حيث يتم ذلك بواسطة الميسرات.

ولفتت إلى أنه حرصنا على تنظيم قافلة طبية " عينك فى عنينا " لأهالى قرى أبو الريش بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وعلاج المياه البيضاء مجانًا، فضلًا عن توفير مأمورية بطاقات الرقم القومى، وتنظيم معرض المصرية للتعرف على كيفية تنفيذ الحرف اليدوية والتراثية، ليتكامل ذلك مع تنفيذ برنامج " تحويشة "، والذى لا يعتمد فقط على التعريف بآلية الإدخار المالى، بل يتم تنفيذ تدريبات للتثقيف المالى والتدريب الإجتماعى لتحقق" تحويشة " قفزة تكنولوجية حقيقية على أرض الواقع.

تفقد محافظ أسوان ومرافقيه

تفقد محافظ أسوان ومرافقيه