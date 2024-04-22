الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان يشيدان بالأعمال الإبداعية للمتدربات فى الحرف اليدوية

وزيرة التعاون الدولى
وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان يشيدوا بالأعمال الإبداعية

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الإبداعية والفنية للمتدربات بالجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بجوار موقف الأقاليم بمنطقة أبوالريش، وذلك بمرافقة أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة والجهاز. 

وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان يشيدان بالأعمال الإبداعية 

وأشادت الوزيرة والمحافظ بما شاهداه من أعمال إبداعية وابتكارية داخل الجمعية، التى يستفيد منها 350 سيدة وفتاة، خاصة فى ظل استثمارها لما تمتلكه عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية من خامات طبيعية لتنفيذ هذه الأعمال وفقًا لرؤية وفكر راق، ليكن نماذج مشرفة يحتذى بها. 

وفى حوار لوزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان مع العضوات والمتدربات بالجمعية، التى تعتبر أول جمعية نسائية تراثية على مستوى الجمهورية مشهرة فى عام 2018، وثالث جمعية على مستوى الوطن العربى، استمعا لشرح تفصيلى عن ما يتم تنفيذه من أعمال للحفاظ على التراث اليدوى الأسوانى من العرجون والخوص والجلود والخيط والتطريز والكروشية، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية لهن من خلال جهاز تنمية المشروعات، وهو ما ساهم فى مشاركة الجمعية فى النسخ الخمس لمعرض تراثنا، وتدريب 25 سيدة من أعضاء الجمعية فى تدريب "ابدأ مشروعك"، وكذا تدريب 25 سيدة على تدريب التسويق الإلكترونى. 

كما استمعت الدكتورة رانيا المشاط، واللواء أشرف عطية، وباسل رحمى لمطالب العضوات بالجمعية، والتى تمثلت فى تخصيص مقر جديد لاستيعاب المتدربات فى ظل الإقبال للتدريب على تعلم فن الحرف اليدوية، وتفقد الأفواج السياحية لها، فضلًا عن توفير ماكينة لطباعة للوجوهات، وكذا توفير البرامج التدريبية للتعلم على تنفيذ الهوية البصرية للمحافظة لزيادة عدد المستفيدات وتحقيق التمكين التدريبى لهن على الوجه الأكمل.

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وزيرة التعاون الدولي محافظ أسوان الأعمال الإبداعية متدربات الحرف اليدوية

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