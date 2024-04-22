الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"القباج" توجه بسرعة حصر التلفيات وتعويض المتضررين من حريق مول فيلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، أصحاب 63 محلا تجاريا بـ"مول فيله" بعد تعرضها لحريق منذ أيام. 

توجيهات بسرعة حصر التلفيات وتعويض المتصررين 

وأكدت وزير التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان، تقديم كل أوجه الرعاية، والتعويضات المناسبة، لأصحاب المحال، وأيضًا للعاملين فيها لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لهم، فضلًا عن التواصل مع المحامى العام، والتنسيق مع أصحاب قطعة الأرض المقام عليها المعرض لإعادة تأهيل المول مرة أخرى، ورفع كفاءته على الوجه الأكمل حتى يتسنى إعادة الحياة للمعرض للعمل من جديد. 

فيما قدم أصحاب المحال التجارية الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى ولمحافظ أسوان على اهتمامهم لزيارة موقع الحريق، وتواجد المحافظ بينهم ومعهم منذ لحظة وقوع هذا الحريق، مؤكدين أن ذلك يعكس مدى رعاية أجهزة الدولة المصرية بأبنائها فى كل مكان. 

حريق مول فيلة

وقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فور إبلاغه بنشوب حريق هائل بمعرض فيلة للأنشطة التجارية بوسط المدينة، وبعض العقارات السكنية القديمة المجاورة له، ملحمة جهود السيطرة على الحريق.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بواقع 10 سيارات إطفاء، و14 سيارة إسعاف، فضلًا عن معدات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة، إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحية لمواجهة تداعيات الحريق والحد من امتداده إلى داخل السوق.

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وزيرة التضامن الاجتماعي محافظ أسوان اصحاب المحال التجارية المتضررين مول فيلة

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