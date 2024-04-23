2519 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا بأسوان

قدّمت جمعية الأورمان 2519 مشروعًا تنمويًا، متمثلاً فى محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي فى محافظة أسوان.

جاء ذلك كمساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة، واستكمالا لدورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية.

نهضة كبيرة العمل التنموي والاجتماعي

أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجّهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلًا ثابتا لهذه الأسر مع الأخد فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا، والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.