الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة تركيب ماكينة لتوفير خدمات الصراف الآلى لأهالى قرية العباسية

قرية العباسية
قرية العباسية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة معاينة وتجهيز الموقع المناسب لتركيب ماكينة الصراف الآلى (ATM) بقرية العباسية بمركز كوم أمبو وذلك تلبية لمطالب أهالى القرية ولتسهيل آلية صرف المستحقات المالية الخاصة إلكترونيًا بدلًا من مشقة التنقل ذهابًا وإيابًا لمدينة كوم أمبو لإستخدام هذه الآلية. 

وكلف وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ الجارية بالقرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ) وذلك بإجمالى 37 مشروع خدمى وتنموى تساهم فى تلبية الإحتياجات الجماهيرية وتحسين الظروف المعيشية لتوفير حياة كريمة لأهالى القرية والتى يتبعها 14 قرية فرعية وتابع تضم 55 ألف نسمة. 

تفقد 24 مشروعا بقرية العباسية 

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 24 مشروع بالقرية تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف، بالإضافة إلى إنشاء عدد من مكاتب البريد ومراكز الشباب والمدارس، بجانب إنشاء عدد من الكبارى على الترع. 

وأشار إلى أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد عدد 13 مشروع تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين 45 إلى 90% وتضم مشروعات تطوير وإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى وشبكات الإنحدار، وأيضًا رفع كفاءة خطوط وشبكات الكهرباء، وتوصيل الألياف الضوئية والفابير لدعم خدمات الإتصالات والإنترنت بالقرية وتوابعها. 

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه تم التشديد على الإلتزام بتنفيذ تعليمات المحافظ بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولًا بأول، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

IMG-20240424-WA0013
IMG-20240424-WA0013
IMG-20240424-WA0014
IMG-20240424-WA0014
محافظ أسوان ماكينة صرف آلي أهالي قرية العباسية مبادرة حياة كريمة المرور الميداني

مواد متعلقة

تعديل مساحة كردون أسوان وزيادته لـ 3 أضعاف

محافظ أسوان يكلف نائبته بمتابعة مشروع مبنى الشباب والرياضة

2519 مشروعًا تنمويًا للأسر الأكثر احتياجًا بأسوان

إصابة 10 جراء انقلاب سيارة ربع نقل فى أسوان

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بمتحف النوبة لتنفيذ مشروع تطوير البر الغربي

"القباج" توجه بسرعة حصر التلفيات وتعويض المتضررين من حريق مول فيلة

وزراء التعاون الدولي والتضامن ومحافظ أسوان يسلمون شهادات التخرج للمتدربين بفرع الأكاديمية العربية

وزيرة التعاون الدولى ومحافظ أسوان يشيدان بالأعمال الإبداعية للمتدربات فى الحرف اليدوية

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة