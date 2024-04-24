محافظ أسوان يوجه بسرعة تركيب ماكينة لتوفير خدمات الصراف الآلى لأهالى قرية العباسية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة معاينة وتجهيز الموقع المناسب لتركيب ماكينة الصراف الآلى (ATM) بقرية العباسية بمركز كوم أمبو وذلك تلبية لمطالب أهالى القرية ولتسهيل آلية صرف المستحقات المالية الخاصة إلكترونيًا بدلًا من مشقة التنقل ذهابًا وإيابًا لمدينة كوم أمبو لإستخدام هذه الآلية.

وكلف وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ الجارية بالقرية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ) وذلك بإجمالى 37 مشروع خدمى وتنموى تساهم فى تلبية الإحتياجات الجماهيرية وتحسين الظروف المعيشية لتوفير حياة كريمة لأهالى القرية والتى يتبعها 14 قرية فرعية وتابع تضم 55 ألف نسمة.

تفقد 24 مشروعا بقرية العباسية

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 24 مشروع بالقرية تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف، بالإضافة إلى إنشاء عدد من مكاتب البريد ومراكز الشباب والمدارس، بجانب إنشاء عدد من الكبارى على الترع.

وأشار إلى أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد عدد 13 مشروع تتراوح نسب التنفيذ فيها ما بين 45 إلى 90% وتضم مشروعات تطوير وإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى وشبكات الإنحدار، وأيضًا رفع كفاءة خطوط وشبكات الكهرباء، وتوصيل الألياف الضوئية والفابير لدعم خدمات الإتصالات والإنترنت بالقرية وتوابعها.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه تم التشديد على الإلتزام بتنفيذ تعليمات المحافظ بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولًا بأول، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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