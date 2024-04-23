تعديل مساحة كردون أسوان وزيادته لـ 3 أضعاف

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماع لجنة التقسيم الإدارى والذى عقد لأول مرة منذ 23 عامًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين، وفى بشرى سارة لأهالى مدينة أسوان تم إقرار تعديل مساحة كردون المدينة وزيادته من 15 ألف فدان إلى 47 ألف فدان، ليطابق الحيز العمرانى الجديد.

جاء ذلك بحضور د.غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة ممثلة فى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ومديرى الإسكان والمالية والمساحة والزراعة، علاوة على مديرى الشئون القانونية والمالية والضرائب.

التنسيق بين الجهات المعنية لتعديل كردون مدينة أسوان

أكد محافظ أسوان أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لتعديل كردون مدينة أسوان، وزيادة المساحة لـ 3 أضعاف المساحة الحالية وفقًا للإحداثيات التى تم إعدادها بالتنسيق بين المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة التخطيط العمرانى ومديرية المساحة، والتى قامت برفعها على خرائط مساحية طبقًا للقواعد الفنية والقانونية المتبعة فى هذا الشأن.

ولفت إلى إلى أن ذلك جاء استجابة لمطالب المواطنين بشأن تقنين الوضع العمرانى الخاص بهم، وتسجيل عقودهم، لاسيما بأن هذا التوسع فى الكردون الجديد سيساهم بشكل مباشر فى إتاحة الفرصة لهم لإنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية فى بعض المناطق الهامة التى كانت خارج الكردون القديم.

أشار محافظ أسوان إلى أنه يتم بالتوازى التنسيق مع مديرية الأمن للوقوف على مقترحاتهم المتعلقة بالإحتياج لإنشاء مراكز أو أقسام أو نقاط شرطية، موضحًا بأنه سيعقب ذلك إعتماد الكردون الجديد لمدينة أسوان من المجلس التنفيذى للمحافظة لرفعه إلى مجلس الوزراء لإعتماده بشكل نهائى حتى يتسنى إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسجيل عقود الملكية للعقارات السكنية وقطع الأراضى بشكل قانونى محكم، فضلًا عن توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تقع فى نطاق الكردون الجديد.