الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرق طفل خلال السباحة داخل نادى بلانة بمركز نصر النوبة شمال أسوان

غرق طفل
غرق طفل

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا، داخل حمام سباحة بنادى بلانة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة بلانه إخطاراً يفيد بمصرع طفل غرقاً فى حمام سباحة داخل نادى بلانة بمركز نصر النوبة، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لعمل التحريات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 وتبين أن الطفل لقى مصرعه غرقاً داخل حمام السباحة بنادى بلانة وهو يبلغ من العمر 11 عاما فى الصف السادس الابتدائي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

وفى سياق آخر كان قد أصيب 5 أشخاص أجانب، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة 5 أشخاص صينيي الجنسية

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص من أصحاب  الجنسية الصينية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال المحافظة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

مصرع طفل غرق حمام السباحة نادى بلانة الإجتماعى المشرحة

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