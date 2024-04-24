الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اندلاع حريق محدود بمدينة طالبات جامعة أسوان.. و"عثمان" يأمر بإحالة الواقعة لتحقيق

حريق
حريق

اندلع حريق محدود داخل المدينة الجامعية  للبنات التابعة لجامعة أسوان، بمنطقة صحارى، مساء اليوم الأربعاء، ولم تسفر عن أي إصابات بين الطالبات أو خسائر فى الأرواح.

تفاصيل الحريق 

وترجع التفاصيل عندما تلقت جامعة أسوان، إخطارًا يفيد باندلاع حريق محدود داخل إحدى الشقق السكنية بالمدينة الجامعية المخصصة للفتيات فى منطقة صحارى، وذلك إثر وقوع ماس كهربائي فيها.

وعلى الفور تم عمل اللازم وابلاغ وحدة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة،ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

وبالفحص تبين أن الطالبات وقت اندلاع الحريق كانوا متواجدات داخل مقر الجامعة بكلياتهم المختلفة لأداء امتحانات الميد تبرم والعملى.

وأجرى الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان فور علمه بالواقعة بالتوجه مباشرة إلى مقر المدينة الجامعية بصحاري يرافقه الأستاذ الدكتور لؤي سعدالدين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

وأمر رئيس جامعة أسوان بإحالة الواقعة للتحقيق الفوري.

جامعة أسوان حريق المدينة الجامعية رئيس جامعة أسوان ماس كهربائي

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