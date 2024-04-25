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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص صينيين جراء انقلاب سيارة شمال أسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص أجانب إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان، وتحديدًا عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة 5 أشخاص صينيين الجنسية 

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن أصابة 5 أشخاص من أصحاب  الجنسية الصينية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال المحافظة إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

إصابة 10 أشخاص جراء انقلاب سيارة ربع نقل

وفى سياق آخر، كان قد أصيب 10 أشخاص، جراء انقلاب سيارة ربع نقل، مساء الثلاثاء الماضي، بطريق أبو الحسن الشاذلى، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل وتحديدًا بطريق الشاذلى أبو الحسن بحدود محافظة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، وذلك لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق والحفاظ على أرواح المارة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

أسوان حادث انقلاب سيارة ملاكى اصابة 5 اشخاص شمال أسوان

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