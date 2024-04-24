15 مصابًا فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بالمنيا

أصيب 15 شخصًَا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز سمالوط وإصابة 15 عاملا.

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وشرطة تأمين الطرق على الفور لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل شمال مدخل دير السيدة العذراء مريم بجيل الطير بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، وتسبب الحادث في إصابة 15 عاملًا جميعهم مقيمون بمركز سمالوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة الأولوية، عن أن أسباب الحادث السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، وقد تم إعادة تسيير الحركة المروية بالطريق وكشفت التقارير الطبية، أن العمال أصيبوا بسحجات وكدمات وجروح واشتباه كسور وما بعد الارتجاج تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.