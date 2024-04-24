الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

15 مصابًا فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 15 شخصًَا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق  الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز سمالوط وإصابة 15 عاملا.

 

 وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وشرطة تأمين الطرق على الفور لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل شمال مدخل دير السيدة العذراء مريم بجيل الطير بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، وتسبب الحادث في إصابة 15 عاملًا جميعهم مقيمون بمركز سمالوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة والسائق تحت تصرف النيابة العامة.

 

وكشفت المعاينة الأولوية، عن أن أسباب الحادث السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، وقد تم إعادة تسيير الحركة المروية بالطريق وكشفت التقارير الطبية، أن العمال أصيبوا بسحجات وكدمات وجروح واشتباه كسور وما بعد الارتجاج تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

المنيا إصابة 15 عامل إنقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الشرقي مركز سمالوط بالمنيا

مواد متعلقة

متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق بـ3 مراكز في المنيا

توريد 17 ألف طن قمح للشون والصوامع الحكومية بالمنيا

ضبط 230 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

مستشفيات الجامعة بالمنيا تستقبل الدفعة الأولى من مصابى غزة

توريد 12 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

تكثيف الحملات الرقابية على مخابز الرغيف السياحي بالمنيا

رئيس جامعة المنيا يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض «دكان الفرحة» لتوفير 15 ألف قطعة ملابس للطلاب

الأكثر قراءة

عاجل.. رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

عاجل|الحكومة توافق على إنشاء منطقتين استثمارية وحرة فى رأس الحكمة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

اعترافات مغتصب رضيعة فى مدينة نصر: وضعتها فى كيس أسود ورميتها فى القمامة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة