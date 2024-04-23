تكثيف الحملات الرقابية على مخابز الرغيف السياحي بالمنيا

وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية التموين ورؤساء المراكز بالتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتابعة المستمرة على المخابز وخاصة العاملة في إنتاج الخبز السياحي والفينو، مشددًا على ضرورة إعلان الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط ظاهر، وفي ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الرغيف السياحي الحر والرغيف الفينو.



وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ عددًا من المخابز السياحية بمنطقة شلبى وعزبة شاهين وسكة تلة بحى غرب، إلى جانب عدد من المخابز بحى شمال ومخبزين بمدينة المنيا الجديدة، رافقه كل من عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث تموين بندر المنيا، وحسين خلف مدير إدارة تموين البندر، وتم تحرير 7 محاضر مخالفة أوزان .



وفي أبوقرقاص جنوب مدينة المنيا، شن تاج أبو سداح رئيس المركز حملة مكبرة على المخابز السياحية بالتعاون مع إدارة التموين للتأكد من مدى الالتزام بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو الالتزام بالأوزان المقررة، والمواصفات المطلوبة لإنتاج الخبز ومواجهة كافة صور الغش التجارى وتطبيق العقوبات على المخالفين .



وفي مغاغة شمال مدينة المنيا، قامت الوحدة المحلية برئاسة الدكتور محمد حلمى رئيس المركز بحملة تفتيشية على عدد من المخابز الحرة للتأكد من مدى الالتزام بمواصفات إنتاج رغيف الخبز وسعره ووزنه المقررين، والتفتيش على النظافة العامة بالمخابز.



وفى مدينة المنيا، قام عامر طه رئيس المركز بحملة على المخابز السياحية وأفران الخبز الفينو بالتعاون مع تموين المنيا، وأسفرت الحملة عن 6 مخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، إلى جانب متابعة عمليات إنتاج الخبز وفقا للمواصفات المقررة ووضع لوحات إعلانية عن الأسعار فى أماكن واضحة للمواطنين بكل مخبز .



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بقيادة هشام فايز حملة للمرور على المخابز بدائرة الوحدة المحلية بصندفا للتأكد من التزامها بالتعليمات والأسعار المقررة ومدى إنتاج خبز مطابق للمواصفات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة أدوات العجن والاعلان بشكل واضح عن الأسعار المخفضة أمام المواطنين .



وفى مجال متابعة السلع والمحال التجارية، أوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 17 محضرًا تموينيًا، تنوعت ما بين ( عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - تجميع مواد بترولية بالسوق السوداء - حيازة دقيق بدون فواتير )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قدر أصدر قرارا بشأن بتخفيض سعر وزن الخبز السياحي والفينو على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمن أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا.