إصابة وكيل "زراعة المنيا" واثنين آخرين في حادث سير

أصيب عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا واثنين آخرين جراء اصطدام سيارة بعامود إنارة بمدينة المنيا، حيث تم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرير عن الحادث المحضر اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بـ المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا 42 عام، محمد توني 54 عام، محمود سيد، 34 عام، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم ونزيف داخلي بالطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.