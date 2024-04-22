الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة وكيل "زراعة المنيا" واثنين آخرين في حادث سير

عمر صفوت
عمر صفوت

أصيب عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا واثنين آخرين جراء اصطدام سيارة بعامود إنارة بمدينة المنيا، حيث تم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرير عن الحادث المحضر اللازم. 

كانت الأجهزة الأمنية بـ المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة في مدينة المنيا الجديدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص وهم عمر صفوت يوسف، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا 42 عام، محمد توني 54 عام، محمود سيد، 34 عام، تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم ونزيف داخلي بالطن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا إصابة وكيل وزارة الزراعة تصادم سيارة بعامود إنارة مدينة المنيا الجديدة مستشفى التأمين الصحي

مواد متعلقة

محافظ المنيا يبحث مع رئيس لجنة مكافحة الهجرة سبل نشر الوعي بين فئات المجتمع

توريد 8895 طنًا من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية فى المنيا

إصابة 7 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف فى المنيا

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية الفقاعى بمركز أبوقرقاص

إزالة وإيقاف 64 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 بمراكز المنيا

ضبط 18 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز في المنيا

إزالة 45 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ22 بالمنيا

شون وصوامع المنيا تستقبل 5532 طن قمح لموسم حصاد 2024

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين في عيد تحرير سيناء

مشاجرة وإطلاق نيران أمام مدرسة دولية بالبساتين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال