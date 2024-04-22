الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف فى المنيا

اصطدام سيارة ملاكي
اصطدام سيارة ملاكي

أصيب 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة ملاكي بعد انفجار أحد إطاراتها برصيف بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات. 

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغًا باصطدام سيارة ملاكي برصيف بالطريق المؤدي إلى السجن العمومي للمنيا بمدينة المنيا الجديدة. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محاضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

والمصابون في الحادث هم: إبراهيم عبده عبدالمعز، شيماء محمد، 33 عامًا، وريتاج محمد، 9 سنوات، رحاب عبدالرسول، 21 عامًا، عبدالرحمن محمد، 25 عامًا، هبة محمد، 5 سنوات، محمد محمود، 60 عامًا، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط. 

المنيا إصابة 7 أشخاص أصطدام سيارة ملاكي برصيف مدينة المنيا الجديدة مستشفي المنيا العام

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