12 مصاباً بانقلاب سيارة فى المنيا

أصيب 12 شخصا بينهم 9 أطفال، إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتحديدا بالقرب من مدخل مدينة ملوي الجديدة، وأسفر الحادث عن مصابين بينهم أطفال.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين إصابة 12 شخصا من بينهم 9 أطفال بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.