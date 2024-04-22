إزالة وإيقاف 64 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات.

من جهته؛ قاد تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، يرافقه طه حسين، نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملة مكبرة للإزالات ضمن الموجة ٢٢ للإزالات تم خلالها إزالة ٤٠ حالة تعد بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وااتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأوضح هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أن محمود ماهر، رئيس حى جنوب، وحسن مصطفى، رئيس حى غرب، قاما بالتصدى لحالة بناء مخالف فى دائرة الحى وتم التحفظ على ٤ برويطة + حل ونش وتم إيقاف الأعمال، كما قام رئيس حى جنوب بالتصدى لحالة بناء مخالف فى دائرة الحى وتم التحفظ على مواد البناء وتم التحفظ على الخلاطة داخل ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار وتمكن هاني الخولي وهاني رمضان، نائبا رئيس المركز، وبحضور محمد أدهم السيد، مدير الإزالات والإشغالات، وبحضور محمود ماهر، رئيس حى جنوب، من ايقاف صبة سقف الدور الثامن علوى حى جنوب أمام جامع سيدنا حمزة، وتم التحفظ على الخلاطة داخل ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ونجح هانى رمضان، نائب رئيس المركز، وسالم زغلول، رئيس الوحدة المحليه بالحسينية، وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة في إزالة حالتين خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار على مساحة قيراط و١٨سهما تقريبا بحوض نزلة عمرو وكفرالشيخ إبراهيم، كما تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.

وقاد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرى نزلة حسين وبنى أحمد الغربية وبنى محمد سلطان ضمن المرحلة الثالثة للموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عن إزالة ٢٠حالة تعد بالبناء زراعة وأملاك دولة وبدون ترخيص بمساحة ٧٤٠ مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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