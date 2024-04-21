الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية دير العذراء بسمالوط

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الإثنين قافلة طبية علاجية بقرية دير العذراء بمركز سمالوط شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 22 و23 أبريل الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.


يذكر أن مديرية الصحة كانت قد سبق وأعلنت مواصلة  جهودها في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ وعقد ندوات توعوية للعاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، للتأكد من التزامها بتوفير كل إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين.


واستعرض وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية على مدار شهر مارس الماضي، حيث تم المرور على 219 منشأة جاءت ما بين ( 75 منشأة صحية - 6 منشآت صناعية كبرى - 68 منشأة صناعية صغرى - 70 مخبزا)، لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.

صحة المنيا قافلة طبية قرية دير العذراء مركز سمالوط بالمنيا إطلاق مبادرة حياة كريمة

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