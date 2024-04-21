الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تموين المنيا" يضبط 189 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات علي الأسواق
حملات علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 189 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تموينية تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 189 مخالفة تموينية منها 131 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع - عدم وجود ميزان -أخري متنوعة)، و44 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار - غش تجارى - بيع منتجات مجهولة المصدر- شهادة صحية)، و٧ مخالفات فى مجال متابعة المواد البترولية جاءت ما بين ( بدون ترخيص – بوتاجاز– أخرى بترولية).

 

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري، مشيرا إلى أن الحملات الرقابية والتفتيشية تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدن والقرى التابعة لضبط الأسواق والأسعار وفرض الانضباط التمويني  وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، مشددا على استمرار هذه الحملات بشكل دائم ومستمر حتي يتم ضبط كافة المخالفات وتوفير احتياجات المواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية.

حملات علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
حملات علي الأسواق والمخابز لتموين المنيا
تموين المنيا ضبط 189 مخالفة تموينية حملات علي الأسواق والمخابز مديرية التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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