إزالة 29 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك مع إنطلاق أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات والتي أعلن محافظ المنيا إنطلاقها أمس السبت

قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز كثفت حملات الازالات خلال اليوم الأول من إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات حيث تم القيام بحملة إزالة بحضور حسن محمد وعصام محمود ويسرى محمد نواب رئيس المركز وسعد فخرى رئيس قرية طنبدى ومسؤل الازالات والزراعة واسفرت عن إزالة عدد ١٨ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أرض زراعية على مساحة ٢٣ قيراط وتم الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة أنه تم إزاله حاله تعدي على الاراضي الزراعية بقطاع ابوان وازاله حاله تعدي أخرى بقطاع ابو عزيز بالتعاون مع جهات الولايه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أنه ضمن الموجة ٢٢ للازالات قامت حملة تحت إشراف هشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص وياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بابوقرقاص البلد وامام نجيب رئيس قريه اتليدم بإزالة عدد ٣ حالات تعدى بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات بالمنيا

وأعلن محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز شكلت لجنة بقيادة هاني محمود نائب رئيس المركز ومحسن عبد المالك رئيس الوحدة المحلية بقرية دلجا وعدد من مسؤولي التنظيم وأملاك الدولة وحصر التعديات بالوحدة المحلية بقرية دلجا وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية حيث قامت اللجنة بتنفيذ إزالة حالة واحدة تعدي على الاراضي أملاك الدولة بمساحة 600 متر في المهد بقرية دلجا، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ان قرى المنيا قامت بتنفيذ ازاله فوريه لـ ٥ حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعيه بمساحة ٥٥٤ مترًا وبيانها كالاتى: 2 حاله بقرية طوخ الخيل تعدى زراعى حفر وبناء بمساحة ٣٠ سهمًا، ١٢ سهمًا وحاله بقرية بنى محمد سلطان بمساحة ١٢سهم تعدى زراعة و٢حاله بقرية تله تعدى زراعى حفر أساس بمساحة ١٠ سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد الاراضى الزراعيه حفاظا على حقوق الاجيال القادمه فى المحاصيل الزراعيه وحمايتها من التبوير بحضور كلا من نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحليه وقسم التنظيم

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن المرحلة الثالثة بالموجة 22 بمراكز المنيا

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