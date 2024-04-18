الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 20 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز فى أبوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية على
حملة تموينية على المخابز

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز، حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة بقيادة رئيس المركز والمدينة على المخابز البلدية المدعمة والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير 20 مخالفة متنوعة.

 

كان تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص قد ترأس حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية المدعمة بمركز أبوقرقاص لمتابعة التزام المخابز بمواعيد التشغيل وانتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز ومدى توافره حفاظًا على حقوق المواطنين. أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، حيث تم ضبط ٢٠ محضرًا ما بين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات وعدم وجود سجلات التفتيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخابز المخالفة وأصحابها.

 

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة وقرى المركز بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري، وذلك لفرض الانضباط التمويني والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطنين وضبط كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية مع مرتكبيها.

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات وتكليفات محافظ المنيا بفرض الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، لافتًا إلى أنه شدد على إدارة التموين بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز البلدية وكافة المنشآت التموينية؛ لضبط عملية إنتاج الخبز وضمان التزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل، والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

حملة تموينية علي المخابز

حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
حملة تموينية علي المخابز
المنيا حملة تموينية المخابز البلدية بأبوقرقاص تحرير 20 مخالفة تموينية تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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