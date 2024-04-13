السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 25 مصابا فى حريق منزل بالمنيا

اندلاع حريق بمنزل
اندلاع حريق بمنزل بالمنيا

كشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، عن زيادة عدد المصابين بحروق متنوعة إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، إلى 25 مصابًا.

وقال المصدر، إن الإصابات تنوعت وجاءت من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وجرى نقل المصابين لأقسام الحروق بمستشفيات أبو قرقاص والمنيا الجامعي، بعد الدفع بأكثر من 12 سيارات اسعاف لنقل المصابين.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، بانفجار أسطوانة بوتاجاز، مساء اليوم الجمعة، ووقوع عدد من الإصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 25 شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة ابنة "ج س" حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم، وانفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون حول المنزل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وكشف ملابسات الواقعة.

والمصابين هم:

عبدالرحيم حسين عبدالرحيم، 45 سنة، ويوسف شعبان محمد، 20 سنة، ومحمد نصر مصطفى، 30 سنة، وصابر فتحي جمعة، 25 سنة، وطارق محمد جابر، 18 سنة، ورودينا حسن علي، 9 سنوات، وعفاف عبدالحميد محمد، 40 سنة، وعلاء محمد، 30 سنة، ومحمد صابر عبدالرحمن، 42 سنة، وشريف محمد صابر، 12 سنة، وزياد حسن علي، 8 سنوات، وعامر حسن عبدالعزيز، 38 سنة،  تم نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي، وملك حسن علي، 13 سنة، ومهنى عبد الله محمد، 52 سنة، ومحمد أحمد نادي، 11 سنة، ورحمة أحمد نادي 14 سنة، سيد فؤاد، 43 سنة، وشهد نادي محمد، 4 سنين، ونورا نادي محمد، 15 سنة، وعيد محمد نادي، 8 سنين، ومحمد أحمد نادي، 12 سنة، ورحمة أحمد نادي، 14 سنة، وسيد فؤاد عبدالكريم، 43 سنة، وسماح فرغلي محمد، 40 سنة، ومحمد يوسف أحمد، 18 سنة، وفؤاد مهني عبدالحميد، 25 سنة، وشعبان مهني عبدالحميد، 50 سنة،و عمرو محمد صابر، 14 سنة، وعبدالله طه نجاح، 12 سنة، وأدهم سيد نجاح، 12 سنة، وليلى سيد سيد، 45 سنة، ومنة أحمد علي، 13 سنة، و تم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي.
 

كما أصيب: نبيل محمد رضا، 58 سنة، وطه ناجح سيد، 40 سنة، وهدير ربيع فوزي، 20 سنة، وفاطمة نادي سيد، 43 سنة، وندى محمد سليمان، 19 سنة، وقدرية عبدالحميد مهني، 60 سنة، وطالب عبدالمنعم طالب، 45 سنة، ودرديري عبدالباقي درديري، 50 سنة، وعصام مخلوف توني، 43 سنة، ونبيه ناجح سيد، 40 سنة، ومحمود رمضان محمود، 23 سنة، ومحمد نبيل محمد، 23 سنة، ومحمد درديري عبدالباقي، 23 سنة، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام.

اندلاع حريق بمنزل بالمنيا
اندلاع حريق بمنزل بالمنيا
اندلاع حريق بمنزل بالمنيا
اندلاع حريق بمنزل بالمنيا
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