السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل ببنى مزار بالمنيا

الحماية المدنية
الحماية المدنية

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 7 أشخاص أثر اندلاع حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بشارع سعد زغلول بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة وتم نقل المصابين لمستشفيات مغاغة المركزي والشيخ فضل ببني مزار.

كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من أهالي شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، باندلاع حريق هائل بمنزل، نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز.
انتقلت سيارات الحماية المدنية، برئاسة النقيب محمد سامي، وبإشراف اللواء مصطفى دعبس، مدير الحماية المدنية، وتبين اندلاع حريق هائل، بمنزل محمد مرسي علي مرسي، شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز.

جرى إخماد الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة، وتسبب الحريق في مصرع صاحب المنزل محمد مرسي محمد، 60 سنة، عامل حداد، مقيم ببني مزار فيما أصيب 7 آخرين، وهم عمر ياسر عطية، 23 سنة، طالب، حمدي محمد مرسي، 23 سنة، طالب، وأشقائه وليد 25 سنة،عامل حدادة، يوسف، 15 سنة، طالب، عبدالرحمن، 21 سنة، محمود، 26 سنة، عامل حدادة، ومحمد جمال محمد، 35 سنة، عامل حدادة، مقيمين جميعًا بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين من الأول إلى السادس إلى مستشفى مغاغة المركزي، والأخير إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل. لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

المنيا انفجار أسطوانة بوتاجاز منزل بمدينة بني مزار مصرع واصابة ٨ اشخاص الحماية المدنية بالمنيا

مواد متعلقة

إزالة وإيقاف 26 حالة تعدٍ ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا

ارتفاع أعداد المصابين إلى 53 مواطنًا فى انفجار أسطوانة بوتاجاز فى عرس بالمنيا

بالأسماء.. 25 مصابًا فى حريق منزل بالمنيا

إصابة 20 شخصًا فى حريق نشب داخل منزل بالمنيا

إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقين إثر وقوع حادث تصادم بالمنيا

تحرير 12 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على المخابز البلدية بمطاي

رصد وإزالة 25 حالة تعدٍ فى قرى المنيا خلال اليوم الثانى من عيد الفطر

حملات لمتابعة معديات ومراسى المنيا خلال عيد الفطر (صور)

الأكثر قراءة

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله