مصرع عامل وإصابة 7 آخرين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل ببنى مزار بالمنيا

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 7 أشخاص أثر اندلاع حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بشارع سعد زغلول بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة وتم نقل المصابين لمستشفيات مغاغة المركزي والشيخ فضل ببني مزار.

كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من أهالي شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، باندلاع حريق هائل بمنزل، نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، برئاسة النقيب محمد سامي، وبإشراف اللواء مصطفى دعبس، مدير الحماية المدنية، وتبين اندلاع حريق هائل، بمنزل محمد مرسي علي مرسي، شارع سعد زغلول بمدينة بني مزار، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز.

جرى إخماد الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة، وتسبب الحريق في مصرع صاحب المنزل محمد مرسي محمد، 60 سنة، عامل حداد، مقيم ببني مزار فيما أصيب 7 آخرين، وهم عمر ياسر عطية، 23 سنة، طالب، حمدي محمد مرسي، 23 سنة، طالب، وأشقائه وليد 25 سنة،عامل حدادة، يوسف، 15 سنة، طالب، عبدالرحمن، 21 سنة، محمود، 26 سنة، عامل حدادة، ومحمد جمال محمد، 35 سنة، عامل حدادة، مقيمين جميعًا بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين من الأول إلى السادس إلى مستشفى مغاغة المركزي، والأخير إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل. لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وحرر عن الحريق المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.