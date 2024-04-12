الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 20 شخصًا في حريق نشب داخل منزل بالمنيا

إصابة 20 شخصًا
إصابة 20 شخصًا

أصيب أكثر من 20 شخصا إثر اندلاع حريق داخل منزل بالمنيا، بسبب انفجار انبوبة بوتجاز بقرية  منسافيس التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

كانت  الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة  يفيد باندلاع حريق داخل منزل في بقرية منسافيس التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا إثر انفجار انبوبة بوتجاز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة أكثر من 20 شخص كحصر ميدائي إثر انفجار انبوبة بوتجاز.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من لاسيطرة على الحريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص والمنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا حريق بمنزل انفجار أسطوانة بوتاجاز قرية منسافيس بابوقرقاص اصابة ٢٠ شخص

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