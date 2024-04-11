حملات لمتابعة معديات ومراسى المنيا خلال عيد الفطر (صور)

نظمت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات تفتيشية على المعديات النهرية واللنشات التي تقوم بنقل المواطنين من قرى شرق النيل إلى المدن خلال احتفالات وإجازة عيد الفطر؛ للتأكد من صلاحية هذه المعديات واللنشات وتوافر وسائل الأمن والأمان والمتانة؛ حرصًا على أرواح وحياة المواطنين وسريان التراخيص والالتزام بالأعداد المقررة من الركاب للتحميل والتعريفة المقررة.

وتابع تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، مرسى قرية بنى حسن الشروق، حيث قام هشام الضوى، نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ومحمد سيد، رئيس الوحدة القروية بقرية بنى حسن الشروق ورحاب عمارة، عضو التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية والأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسى لمتابعة الحالة العامة.

كما كلف د.محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، نوابه ورؤساء القرى بالمرور والمتابعة الدورية لعمل تلك المعديات والتأكد من سريان تراخيص المعديات وصلاحيتها وتوافر الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين وخاصة أيام عيد الفطر المبارك، حيث قام يسرى محمد، نائب رئيس المركز يرافقه حسن محمد، سكرتير المركز، بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بمرسي قري شارونة وأولاد الشيخ وعباد شارونة للتأكيد على الالتزام بكافة الشروط المطلوبة بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان وتم التنبيه على أصحاب المعديات بالالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التحميل أكثر من الأعداد المناسبة، لافتًا إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة للمعديات والمراسي بالمركز.

كما وجه عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، نائبه محمد عادل وأحمد عمر، سكرتير المدينة، بمتابعة المراكب النيلية للتأكد من الالتزام بالحمولة المقررة؛ حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والتأكد من عملها في إطار القانون ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، كما تم التفتيش على معدية المطاهرة بقرية بنى محمد سلطان لمتابعة العمل بها والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة.

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا

حملات تفتيشية علي المعديات خلال عيد الفطر بمراكز المنيا