بعد 6 أيام من سقوطه فى بئر.. إخراج جثة الشاب "طه" ونقلها للمستشفى

بعد مرور ستة أيام من سقوطه في بئر معطل بقرية عزاقة التابعة لمركز المنيا تمكنت قوات الدفاع المدني وأهالي القرية من استخراج جثة الشاب طه محمد عبد العزيز حسن، ٣٠ سنة، مزارع ومتزوج ويعول طفلين، والذي كان قد سقط منذ عدة أيام في بئر معطل لا يتم استخدامه بمزرعته بعزبة عبدالله إسماعيل التابعة لقرية عزاقة بالصحراوي الغربي، وجاري نقل جثته لمشرحة مستشفى المنيا العام.

وكان الشاب "طه" قد سقط بالبئر مساء يوم الإثنين الماضي عندما كان يسير بالمزرعة وهو يتحدث في هاتفه المحمول، وحاولت أسرته وأبناء القرية إنقاذه إلا أنهم فشلوا فقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي سارعت إلى مكان الواقعة.

وعلى مدار ستة أيام قامت قوات الدفاع المدني واهالي القرية بمحاولات إنقاذه من خلال الحفر بجوار البئر والذي تبلغ فتحة الدخول به ٧٠ سم، وتعطلت المحاولات بسبب صعوبة الأرض الصخرية المحيطة بالبئر حتى نجحت في الساعات الأولى من صباح اليوم من إخراجه.

والشاب الضحية ينتمي لقبيلة الجوازي إحدى أكبر القبائل العربية والتي تمتد أصولها إلى دولة ليبيا.