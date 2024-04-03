انقطع الاتصال واختفى صوته.. تفاصيل محاولات انتشال شاب من داخل بئر في صحراء المنيا (صور)

تواصل أجهزة الأمن والحماية المدنية بالمنيا محاولاتها لإخراج شاب سقط في بئر منذ أمس الأول وسط معوقات تواجه هذه المحاولات لطبيعة المنطقة الموجود بها البئر وهو ما تسبب في عدم إخراجه حتى الآن.

وتقف عدة صعوبات تواجه أجهزة الأمن بالمنيا في إخراج “الشاب طه” من بئر المياه الجوفية المعطل والذي لم يستخدم بأن عمق البئر يزيد عن 23 مترًا، فيما أكد أحد رجال الأمن أنه يتراوح ما بين 27 - 30 مترًا كما أن ضيق فتحة البئر أعاقت رجال الحماية المدينة من انتشاله، حيث تعذر إنزال أحد أفراد الحماية المدينة للبئر لإخراج الشاب حيًا أو جثته حيث انقطع تمامًا الاتصال بـ"طه" واختفى صوته تمامًا.

وتزايدت صعوبة عمليات إخراج الشاب من البئر الذي يقع علي حدود مزرعة بقرية عزاقة، بأن المنطقة التي تحيط بالبئر أراضي صخرية شديدة الصلابة وتغطيها كميات كبيرة من الرمال وهو ما جعل معوقات استخراجه تزيد رغم الاستعانة بعدد كبير من “اللوادر” من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأصبح الحل المتاح أمام أجهزة الأمن توسعة فتحة البئر وهذه الطريقة تمثل خطورة شديدة قد تؤدي لانهيار الصخور والرمال وإغلاق البئر تمامًا أو عمل نفق يصل لنهاية البئر مباشرة، فيما يدرس رجال الأمن أفضل الطرق للتعامل مع هذه الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالمنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد باستغاثة أهالي قرية حامد عزاقة، التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا يفيد بسقوط مزارع في بئر مياه جوفية يصل عمقه لقرابة 23 مترًا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بصحبة لوادر من الوحدة المحلية والحماية المدنية حيث تبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عامًا في بئر مياه جوفية معطل، وذلك أثناء سيره بالمنطقة حيث لم يلاحظ البئر وأن محاولات بعض أهالي القرية لإنقاذه بائت بالفشل، نظرًا لعمق البئر وصعوبة الأراضي الصخرية بهذه المنطقة.

الشاب طه

المكان الذى سقط فيه الشاب طه

الشاب طه