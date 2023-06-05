حملة تفتيشية لمتابعة سريان تراخيص المعديات النهرية بالمنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية علي المعديات النهرية الواقعة علي نهر النيل، للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها، وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

وقاد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، يرافقة محمد عبدالغنى نائب رئيس المركز والمدينة ومديرى الشئون القانونية والتفتيش الإدارى والموارد البشرية، ورؤساء القرى المعنيين وعدد من الجهات المعنية، بجولة تفقدية لمراجعة المعديات الموجودة على نهر النيل بمجلس قروى الروضة وقلندول، وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، وكذا مراجعة الترخيص الصادر للمعديات والتزامهم بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة؛ للحفاظ على أرواح المواطنين من مستخدمي الوسائل النهرية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمتابعة سير العمل بالمعديات النهرية لمراجعة كافة أعمال جميع المعديات الواقعة على نهر النيل بنطاق المركز والمدينة، والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تمت متابعة الحالة العامة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء، وذلك للوقوف على مدى الالتزام برفع الاشغالات من على جانبى الطريق ومدى سير العمل برفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن إدارة الإشغالات، نفذت حملة اسفرت عن تحرير 85 محضر إشغال، تنوعت ما بين (غرامات فورية، وإزالات إدارية، واشغال طريق، وبائعة متجولين، وبيئة، وبدون ترخيص)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلي أنه وجه بسرعة رفع كافة الاشغالات من على جانبى الطريق، والقضاء على العشوائية والتكدس والازدحام وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين.

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