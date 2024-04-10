الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 13 بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا

مشاجرة - ارشيفية
مشاجرة - ارشيفية

أصيب 13 شخصا بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين في مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، تم استخدام خلالها الأسلحة النارية مما أسفر عن وقوع مصابين.

على الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 13 شخصا بطلقات نارية إثر وقوع مشاجرة طاحنة بين طرفين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

المنيا مشاجرة بين طرفين مدينة مغاغة مستشفي المنيا العام الأجهزة الأمنية بالمنيا

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