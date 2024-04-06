انتشال جثتى طفلين غرقا بالبحر اليوسفى بإحدى قرى المنيا

انتشلت الأهالي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، منذ قليل، جثمانى طفلين من مياه البحر اليوسفى المار علي قرية طوه وطوخ الخيل، بمكز المنيا، بعد الإبلاغ بتغيبهما من مساء أمس.



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت رخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بابلاغ احد الأهالى بقرية طوخ الخيل بتغيب طفلين الاول يدعى " ياسين محمد 4 سنوات " وطفل اخر يدعى احمد محمود خلف 6 سنوات، عن منزلهما مساء امس الجمعة، وذلك اثناء اللهو امام منزلهم الكائن ناحية شاطئ البحر اليوسفى.

وبالبحث في البحر اليوسفى، وبإحدى الأراضي الزراعية عنهما، تمكن أحد الاهالي من العثور عليهما ناحية كوبري طوه بالبحر اليوسفى، وتمكن من استخراج جثتيهما، وتم تحويلهما بمعرفة سيارات فرع هيئة الإسعاف لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرّف النيابة العامة والتي قررت التصريح بدفن الجثتين لعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة حسب ما أكد تقرير الدكتور هاني أسحق شحاته، مفتش الصحة، أن حدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق وفشل بالتنفس ولا توجد شبهه جنائية، وأكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء حدوث الواقعة.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت اليوم حادثا، لقي خلاله شخص مصرعه، وأصيب 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بـ الصحراوي الغربي.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا أمام مدخل مركز أبوقرقاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، جميعهم عمال مزارع، مقيمون بقرية المنشية بمركز ملوي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.