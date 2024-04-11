فتح 237 فصلا ً لمحو الأمية ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" بالمنيا

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، عن فتح 237 فصلًا لمحو الأمية بمراكز(مطاى ـ ملوى ـ ديرمواس) خلال شهر مارس الماضي، تمهيدا ً لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا ً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.



من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 237 فصلا ًمنها 50 فصلًا بإدارة شباب مطاى، 108 فصول بإدارة شباب ديرمواس، 79 فصلًا بإدارة شباب ملوى بما يتيح استقبال 1659 من الدارسين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

فصول محو الأمية ضمن مشروع المصريون يتعلمون بالمنيا